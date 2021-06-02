İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışında neler var?

Çarşamba günü basında geniş bir yer bulan Çarşamba TRT 1 yayın akışında neler var? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Çarşamba TRT 1 yayın akışında neler var? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Haziran 2 Çarşamba tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:03
2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışında neler var?
Takip Et:

TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

06:00 VUSLAT

09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:05 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER (CANLI)

20:00 YEŞİL YOL

23:50 GÖNÜL DAĞI

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise yabancı yapım Yeşil Yol filmi ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?
Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?
Mina Derman kimdir? Kaç yaşındadır?
Mina Derman kimdir? Kaç yaşındadır?
War of Worlds 2. sezon ne zaman başlayacak?
War of Worlds 2. sezon ne zaman başlayacak?
Müge Anlı Yasemin Doğan kimdir, kaç yaşında?
Müge Anlı Yasemin Doğan kimdir, kaç yaşında?
Eren Yelçi kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?
Eren Yelçi kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?
Avlu dizisi ne zaman başlayacak? Demet Evgar Avlu dizisi ile dönüyor!
Avlu dizisi ne zaman başlayacak? Demet Evgar Avlu dizisi ile dönüyor!

Popüler Haberler

Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı
2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışında neler var?
2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışında neler var?
2021 Pilotaj kontenjan listesi taban ve başarı sıralamaları
Bugün hangi maçlar var? 2 Haziran 2021 Çarşamba maç programı
Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında? nerelidir?
Beni Bırakma 619.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti ATV
Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 2 Haziran 2021
2021 KDV indirimi ne zaman sona erecek?
Breaking Bad 6. sezon için onay aldı mı? Breaking Bad 6. sezon ne zaman başlayacak?
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
Kaç günlük rapor parası alınır? 2021 Kaç güne kadar, kaç günden sonra rapor parası alınır?
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu hakkında bilgiler
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 27 Mayıs 2021 kripto paralarda son durum
E devlet kredi risk puanı ve notu sorgulama 2021
Yemin dizisi Feride kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansu Tuman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
A101, BİM, ŞOK kaça kadar açık, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu hakkında bilgiler
Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?
Rüyada ev taşıma görmek ne demektir? Rüyada ev taşıma görmenin tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.