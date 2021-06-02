İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Çarşamba Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 02.06.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 21:19
2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Takip Et:

Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 KABUKTAKİ HAYALET

22:15 KABUKTAKİ HAYALET

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise yabancı yapım Kabuktaki Hayalet filmi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 02.06.2021 21:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mad for Each Other dizisinin konusu ve incelemesi
Mad for Each Other dizisinin konusu ve incelemesi
Sokağın Çocukları dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Blu TV Sokağın Çocukları 3. sezon yayınlanacak mı?
Sokağın Çocukları dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Blu TV Sokağın Çocukları 3. sezon yayınlanacak mı?
Maraşlı dizisi ne zaman final yapacak?
Maraşlı dizisi ne zaman final yapacak?
Sadakatsiz Asya ölecek mi? Cansu Dere yeni sezonda diziden ayrılıyor mu?
Sadakatsiz Asya ölecek mi? Cansu Dere yeni sezonda diziden ayrılıyor mu?
Show TV Cam Tavanlar oyuncuları kim kimdir?
Show TV Cam Tavanlar oyuncuları kim kimdir?
Tiyatrocu Dilan Demircioğlu kimdir? Dilan Demircioğlu nereli, kaç yaşında? Dilan Demircioğlu hangi projelerde yer aldı?
Tiyatrocu Dilan Demircioğlu kimdir? Dilan Demircioğlu nereli, kaç yaşında? Dilan Demircioğlu hangi projelerde yer aldı?

Popüler Haberler

2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
TV yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Seksenler Butik Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Mad for Each Other dizisinin konusu ve incelemesi
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?
Türk telekom 10 gb internet nasıl yapılır? 2021
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
EDHO final mi yapıyor? EDHO sezon finali ne zaman?
Tiktok nasıl video yüklenir? Tiktok’ta düet video
Hangi hastalar malulen emekli olur? 2021 Malulen emekli nasıl olunur?
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay (Çağrı Şensoy) kimdir?
Doğa Özüm kimdir? Nerelidir?
Agi asgari ücrete dahil mi? 2021
TRT 1 canlı yayın akışı 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 yılı Andorra asgari ücreti
ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Kanal 7 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı ve TV rehberi
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.