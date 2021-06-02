İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Birçok kişinin merak ettiği Çarşamba Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 02-06-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:03
2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:30 ANMA GÜNÜ

02:30 ANMA GÜNÜ

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başlıyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 2 Haziran 2021 Çarşamba günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen komedi skeç program Güldür Güldür Show ardından ise Arınma Günü filmi yayınlanıyor. Show TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayınlanacak MıShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?
Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?
Mina Derman kimdir? Kaç yaşındadır?
Mina Derman kimdir? Kaç yaşındadır?
War of Worlds 2. sezon ne zaman başlayacak?
War of Worlds 2. sezon ne zaman başlayacak?
Müge Anlı Yasemin Doğan kimdir, kaç yaşında?
Müge Anlı Yasemin Doğan kimdir, kaç yaşında?
Eren Yelçi kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?
Eren Yelçi kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?
Avlu dizisi ne zaman başlayacak? Demet Evgar Avlu dizisi ile dönüyor!
Avlu dizisi ne zaman başlayacak? Demet Evgar Avlu dizisi ile dönüyor!

Popüler Haberler

Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı
2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışında neler var?
2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışında neler var?
2021 Pilotaj kontenjan listesi taban ve başarı sıralamaları
Bugün hangi maçlar var? 2 Haziran 2021 Çarşamba maç programı
Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında? nerelidir?
Beni Bırakma 619.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti ATV
Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 2 Haziran 2021
2021 KDV indirimi ne zaman sona erecek?
Menajerimi Ara Leyla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
Bim indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2021 Çarşamba indirim fırsatları
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli'nin hayatı!
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova hakkında bilgiler
Rüyada ev taşıma görmek ne demektir? Rüyada ev taşıma görmenin tabiri ve anlamı
Mina Derman kimdir? Kaç yaşındadır?
Rüyada yılan sokması görmek anlamı ve yorumu
Müzisyenlere yardım başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenler için yardım başvurusu şartları neler?
Beni Bırakma 618.bölüm bölüm izle 2 Haziran 2021 Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Bu yıl kurban ne zaman, kurban bayramı tatili kaç gün?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.