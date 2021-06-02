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2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Çarşamba Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 2 Haziran Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:02
2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı 2 Haziran 2021 Çarşamba içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 SADAKATSİZ

23:15 KANLI DÖVÜŞ

03:00 GELİNİM MUTFAKTA

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 2 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Sadakatsiz dizisi ekranlara geliyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 2 Haziran 2021 Çarşamba dizi yayın akışında Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 2 Haziran 2021 Çarşamba günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 02.06.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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