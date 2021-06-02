2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Fox TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
Fox TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı
08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DAKİKADA SAĞLIK
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE ANA HABER
20:00 TÜRK İŞİ DONDURMA
22:30 ALİ KUNDİLLİ
00:45 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR
Fox TV nasıl izlenir?
Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.
Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…
Fox TV frekans bilgileri
Türksat 4A
Frekans 12329
Polarizasyon yatay
Symbol rate 6666
FEC 2/3
Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 25
D-Smart: 25
Turksat Kablo TV: 23
Tivibu: 24
Turkcel TV+: 24