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2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Birçok kişinin merak ettiği Çarşamba Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 02-06-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 03:00
2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Fox TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DAKİKADA SAĞLIK

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE ANA HABER

20:00 TÜRK İŞİ DONDURMA

22:30 ALİ KUNDİLLİ

00:45 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 2 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Refika İle Öze Dönüş ile Temizlik Benim İşim programı yer alırken akşam kuşağında yerli film Ayla ekranlara geliyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Türk İşi Dondurma ve Ali Kundilli gibi sevilen filmler yayınlanacak. Fox TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 2 Haziran 2021 Çarşamba günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 02.06.2021 03:00
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