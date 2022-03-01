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196sekiz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

196sekiz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? 196sekiz dizisi ne zaman başlayacak? 196sekiz dizisinin yapımcısı kim? 196sekiz dizisinin senaristi kim? Herkes tarafından merak konusu olan internet platformunda yayınlanacak olan 196sekiz dizisinin oyuncu kadrosundaki isimler ve dizi hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. İşte 196sekiz dizisinin oyuncu kadrosundaki isimler...

01 Mart 2022 Salı 19:14
196sekiz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
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YouTube platformunda yayınlanacak olan 196sekiz adlı intenet dizisinin hazırlıklarının başlanmasının ardından diziseverler 196sekiz dizisinin oyuncu kadrosundaki isimleri merakla araştırıyorlar. 196sekiz dizisinin yapımcılığı modacı ve yapımcı Armağan Çağlayan tarafından hazırlanan 196sekiz dizisinin oyuncu kadrosundaki isimler herkes tarafından merakla araştırılıyor. Dizinin senaryosunu ise, Bizim Hikaye adlı dizinin senaristi Hatice Meryem yapacaktır. 9’ar dakikalık bölümlerden oluşacak olan Sitcom tarzında olacak olan dizinin başlayacağı haberi ise Okan Bayülgen tarafından sunulan Nokta programıyla verildi. 196sekiz dizisinin oyuncuları ise Nilgün Belgün ve Ali Poyrazoğlu olacak. Ayrıca dizinin kadrosunda bir çok genç ve yetenekli komedyen de yer alacak. İşte 196sekiz dizisinin oyuncu kadrosundaki isimlerin hayatları hakkındaki detaylar;

Nilgün Belgün

Oldukça başarılı senarist ve oyuncu olan Nilgün Belgün, 18 Mart 1953 tarihinde İstanbul ilinde doğmuştur. 48 yılı aşkın sanatın içerisinde olan Belgün, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Levent Kırca tiyatrolarına uzun zamanlar hizmet vermiştir. Son dönemlerde Akasya Durağı ve Jet Sosyete adlı dizilerde oyunculuk yapan Nilgün Belgün, şimdilerde de intenet dizisi olan 196sekiz dizisinde rol alacaktır.

Ali Poyrazoğlu

9 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen Ali Poyrazoğlu, 75 yaşındadır. UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak da dünya çapında tanınan usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, Poyrazoğlu Tiyatrosunun da kurucu ismidir. Sayılamayacak kadar Yeşilçam filminde ve tiyatro oyununda yer alan Ali Poyrazoğlu, şimdilerde de intenet dizisi olan 196sekiz dizisinde rol alacaktır.



Son Güncelleme: 01.03.2022 19:14
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Anahtar Kelimeler:
196sekiz Dizisi196sekizNilgün BelgünAli Poyrazoğlu
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