19 Nisan reyting sonuçları: Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı reyting sıralaması nasıl?

10 Mayıs 2021 Pazartesi gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Pazartesi akşamları televizyon ekranlarından birbirinden değerli programların yanı sıra sevilen diziler büyük bir reyting savaşının içerisine girişiyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

Pazartesi akşamları televizyonda yeni dizi Çukur, Yasak Elma, Maraşlı dizileri yayınlanırken, bu dizilerin yanı sıra Survivor 2021 gibi ekranların fenomen programları da yayınlanıyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi reyting sonuçları

Geçen haftanın reyting sonuçları (3 Mayıs 2021 Pazartesi)

10 Mayıs Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları bu akşam yayınlanacak yapımların ardından gün içinde yetkili şirket tarafından ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu açıklanmaktadır. Yetkili şirket reyting sonuçlarını bir gün sonra sabah 10:00’da açıklamaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Yetkili firma tarafından reyting sonuçları Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride açıklanmaktadır. 3 Mayıs Pazar günü sonuçlarına bakıldığında tüm gruplarda ilk sıra TRT 1’in yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oldu. Reytinglerde ilk 10’a giren yapımlar ise şu şekilde;