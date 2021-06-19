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19 Haziran 2021 Cumartesi TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Cumartesi TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 19 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:01
19 Haziran 2021 Cumartesi TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 19 Haziran 2021 Cumartesi TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var 
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:30 Yerli Sinema
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayın akışı Çook Yaşa programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Süper 1 Takım ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alıyor. TV 8 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 19.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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