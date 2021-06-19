İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

19 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Haziran 19 Cumartesi günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Cumartesi TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

19 Haziran 2021 Cumartesi 03:00
19 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Takip Et:

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 19 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 Kupa Gecesi
  • 08:55 Takvim Yaprakları
  • 09:00 Orhan Ayhan'la
  • 09:30 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 09:55 Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:50 Takvim Yaprakları
  • 10:55 Hava Durumu
  • 11:00 Yüz Yüze Futbol (Canlı)
  • 12:00 Kupa Günlüğü (Canlı)Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 13:55 A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI FIVB MİLLETLER LİGİ KARŞILAŞMASI "JAPONYA-TÜRKİYE" (Canlı)
  • 16:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - İTALYA "
  • 18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 19:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " GALLER - İSVİÇRE "
  • 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " DANİMARKA - FİNLANDİYA "
  • 00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
  • 02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " BELÇİKA - RUSYA "
  • 03:40 Takvim Yaprakları
  • 03:45 Kupa Gecesi
  • 05:45 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:00 AVRUPA ŞAMPİYONASI UNUTULMAZ GOLLER
  • 06:35 FIFA MAGAZİN
  • 06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler TRT Spor 19 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Milli Takım Özetler ile başlıyor. Gündüz kuşağında Spor Bülteni, Spor Artı, Yüz Yüze Futbol gibi programlar yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Avrupa Şampiyonası Klasikler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 19.06.2021 03:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanaya İrani kimdir? Bollywood yıldızı Sanaya İrani'nin görev aldığı yapımlar
Sanaya İrani kimdir? Bollywood yıldızı Sanaya İrani'nin görev aldığı yapımlar
Orkan Varan kimdir? Orkan Varan'ın görev aldığı yapımlar
Orkan Varan kimdir? Orkan Varan'ın görev aldığı yapımlar
Teşkilat dizisi Hacker Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi Hacker Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say hakkında bilgiler
Murat Ormıyak kimdir? Nerede doğmuştur? Murat Ormıyak kaç yaşındadır? Murat Ormıyak evli mi?
Murat Ormıyak kimdir? Nerede doğmuştur? Murat Ormıyak kaç yaşındadır? Murat Ormıyak evli mi?
Tuğçe Kurşunoğlu kimdir, nerelidir? Tuğçe Kurşunoğlu hakkında bilgiler
Tuğçe Kurşunoğlu kimdir, nerelidir? Tuğçe Kurşunoğlu hakkında bilgiler
Ümit Okur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ümit Okur'un yer aldığı yapımlar
Ümit Okur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ümit Okur'un yer aldığı yapımlar

Popüler Haberler

19 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Fox TV'de 19 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? Fox TV 19 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Sanaya İrani kimdir? Bollywood yıldızı Sanaya İrani'nin görev aldığı yapımlar
Muvazzaf/ Sözleşmeli subayların başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır?
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2021 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2021 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
SGK doğum ve askerlik borçlanmaları başvurusu nasıl yapılır? 2021 sgk borçlanması hangi bankaya ödenir?
Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
PTT APS kargo kaç günde gider? 2021
Maraşlı dizisinde Savaş karakterini Saygın Soysal canlandırıyor
Teşkilat 14. bölüm TRT 1 canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle
Fındık fiyatları ne kadar oldu 5 Haziran 2021 Cumartesi Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu'nun yer aldığı diziler
Kalp Yarası Ferit ( Gökhan Alkan ) kimdir?
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
AGİ 2021 ne kadar, kaç lira? 19 Haziran 2021 Cumartesi Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazanma şartları
Yeni emekli ek ödeme oranları ne kadar oldu? Emekli ek ödemesi nasıl hesaplanır?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşlarında 355 TL intibak zammı
Acil para ihtiyacınıza en hızlı yanıt veren 3 banka

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.