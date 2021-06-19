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19 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışında ne var?

Cumartesi TRT 1 yayın akışında ne var? ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi tarihli yazımızda Cumartesi TRT 1 yayın akışında ne var? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:01
19 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışında ne var?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler TRT 1 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

04:30 İmparatoriçe Ki  
05:30 Yeşil Deniz
08:05 Yedi Numara
09:05 Tozkoparan İskender
10:55 Masumlar Apartmanı   
15:55 EURO 2020 Galler-İsviçre
18:00 Ana Haber  
18:55 EURO 2020 Danimarka-Finlandiya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 Belçika-Rusya
00:15 EURO 2020 Türkiye-İtalya
02:15 Masumlar Apartmanı

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Yeşil Deniz adlı diziyle başlıyor. TRT 1 19 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Benim Adım Melek ve Tozkoparan İskender adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Anneler Stüdyo adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Gönül Dağı ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 19.06.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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