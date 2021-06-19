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19 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışında ne var?

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Cumartesi ATV yayın akışında ne var? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 19 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Cumartesi ATV yayın akışında ne var? hakkında merak edilen güncel bilgileri 19 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

19 Haziran 2021 Cumartesi 03:02
19 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışında ne var?
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ATV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına ATV’de bugün ne var, ATV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. ATV 19 Haziran 2021 Cumartesi canlı yayın akışı açıklandı. 

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

07:30 ATV' DE HAFTASONU

10:00 OTEL TRANSİLVANYA 3: YAZ TATİLİ 

11:55 YERLİ DİZİ

15:30 YERLİ DİZİ

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KARDEŞLERİM

00:20 MARAŞLI

03:00 EDHO

05:00 KURULUŞ OSMAN

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında 19 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar ATV’de Hafta Sonu ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile film kuşağı yer alırken akşam kuşağında Kardeşlerim dizisi ekranlara geliyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında 19 Haziran 2021 Cumartesi günü Kardeşlerim dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında 19 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24

 


Son Güncelleme: 19.06.2021 03:02
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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