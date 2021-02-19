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18 Şubat reyting sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?

18 Şubat reyting sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak soruları merak ediliyordu. Reyting sonuçlarının açıklanmamasına ilişkin resmi açıklama geldi.

19 Şubat 2021 Cuma 15:07
18 Şubat reyting sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?
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18 Şubat Perşembe günü reyting sonuçları merak ediliyordu. Bilindiği gibi reyting sonuçları bir sonraki günü sabahı saat 10:00’da açıklanıyor. Ancak 18 Şubat Perşembe gününün yani dünün reyting sonuçları hala açıklanmadı.

Bu gelişmenin ardından reyting ölçümü yapan şirket Kantar Media bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada GSM operatörlerinden birinde yaşanan sorun nedeniyle gece saat 02:00 ile 06:00 arasında ölçüm yapılamadığı ve söz konusu operatörlere bağlı cihazlardan veri alınamaması nedeniyle reyting sonuçlarının açıklanmadığına yer verildi.

Sonuçların ne zaman açıklanacağıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.



Son Güncelleme: 19.02.2021 15:07
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