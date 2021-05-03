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18. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri TV adayları

2021 yılında 18.'incisi yapılacak Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri' adayları bellirlendi. 18.Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri TV adaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:51
18. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri TV adayları
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Müzik dünyasında en iyilerin halk oylaması ile seçileceği törende bütün adaylar bellirlendi. Her sene televizyon ve sinema projelerindeki en iyi müziklere de ödül veren organizasyonda bu sene, pandemiden dolayı sinema sektörünün kapalı olmasından film müziği kategorisi bulunmazken En İyi Dizi Müziği dalında belirlenen adaylar  şunlar oldu;

-Alef | Mercan Dede

-Hekimoğlu | Tuna Hizmetli

-Kırmızı Oda | Fırat Yükselir

-Saygı | Sertaç Özgümüş

18.Radyo Boğaziçi Müzik Adaylarını Öğrenmek İçin Tıklayınız

Bir önceki yıl düzenlenen törende En İyi Dizi Müziği ödülü 'Mucize Doktor', Film Müziği ödülü ise '7. Koğuştaki Mucize'ye verilmişti.





Son Güncelleme: 03.05.2021 22:51
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