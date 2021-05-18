İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 18.05.2021 tarihli Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 18.05.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 00:00
18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Takip Et:

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 18.05.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?
Survivor Dora’nın sevgilisi kim?
Survivor Dora’nın sevgilisi kim?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Turna Hatun diziden ayrıldı mı? Turna Hatun neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Turna Hatun diziden ayrıldı mı? Turna Hatun neden ayrıldı?
Yasak Elma bitti mi, yok mu, final mi yaptı? Yasak Elma yeni sezon ne zaman?
Yasak Elma bitti mi, yok mu, final mi yaptı? Yasak Elma yeni sezon ne zaman?
Çukur neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümü ne zaman?
Çukur neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümü ne zaman?

Popüler Haberler

Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı
Show TV 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
TRT Spor canlı yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
18 Mayıs 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Star TV 18 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
İpragaz tüp tutarları ne kadar? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programında neden yok? Hakan Altun'un son durumu ne?
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gülay Özdem kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisi Selin kimdir? Aylin Veziroğlu nerelidir?
Hububat ve yaş çay alım fiyatları açıklandı!
Gönül Dağı 29. bölüm fragman izle - Gönül Dağı 22 Mayıs 2021 Cumartesi yeni bölüm fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Turna Hatun diziden ayrıldı mı? Turna Hatun neden ayrıldı?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Savaşçı 106. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi
Kardeşlerim 14. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.