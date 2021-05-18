18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’18 Mayıs 2021 Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV8 18.05.2021 Pazar yayın akışı;
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
16:45 Mutluluk Zamanı / Sinema
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
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Son Güncelleme: 18.05.2021 12:01