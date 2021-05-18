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18 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Gün geçmiyor ki Salı Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 18.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 06:00
18 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 18 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Medcezir
  • 06:00 Güzel Köylü
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 En Güzel Bölüm
  • 13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 14:15 Boşver Arkadaş
  • 16:00 Kağıt Ev
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 18.05.2021 06:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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