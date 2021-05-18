18 Mayıs 2021 Salı Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 9 Mayıs Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 9 Mayıs Pazar yayın akışı;
06:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Jack ve Fasulye Sırığı
16:15 Yalancı Yarim
20:00 Cici Babam
22:15 Görevimiz Tatil
00:30 Cici Babam
02:30 Görevimiz Tatil
04:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda
Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 18.05.2021 18:01