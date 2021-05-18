İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

18 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 18.05.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

18 Mayıs 2021 Salı 18:02
18 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 8 Mayıs Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 8 Mayıs Cumartesi yayın akışı

06.30 Geniş Aile

08.15 Set Ekstra

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Arka Sokaklar

15.30 Sadakatsiz

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 M. Fatih Çıtlak'la Kadir Gecesi Özel

22.15 İftarlık Gazoz

00.30 İftarlık Gazoz

02.30 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

05.30 Müzik Arası

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 18.05.2021 18:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı

Popüler Haberler

ATV'de 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
18 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
18 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?
TV8 18 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
18 Mayıs 2021 Salı Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
18 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
18 Mayıs 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Bugün kimin maçı var? 18 Mayıs 2021 Salı Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Anneler 148. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel,de soygun sona mı eriyor, dizi final mi yapacak?
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Alev Alev dizisindeki Ömer karakteri kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, yaşı kaç?
Kırmızı Oda 38. Bölüm Fragmanı – 21 Mayıs 2021 Cuma
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 16 Mayıs 2021 Pazar
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Nefes kredisi nedir, ne zaman verilecek? 2021 Nefes kredisi başvuru şartları ve başvuru tarihleri
19 Mayıs 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa en güzel en yeni şiirler
2021 Şevval ayı ne zaman bitiyor?
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
Plajlar açık mı, kapalı mı? Plajlarda denize girmek yasaklandı mı, ne zaman açılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.