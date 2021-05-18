18 Mayıs 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi günüsabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 13.00'yi gösterdiğinde Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:00'de Dünyanın Tadı dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 20.00 olduğunda sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 17 Nisan Cumartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu 07:45 Allı Zeynebim

Allı Zeynebim 09:45 Elvan

Elvan 11:20 Başkent Kulüsi

Başkent Kulüsi 12:45 Yaralı Kalbim

Yaralı Kalbim 15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum 16:00 Masum

Masum 18:00 Hafta Sonu Haberleri

Hafta Sonu Haberleri 18:50 İftar Saati

İftar Saati 20:00 Yemin

Yemin 22:30 Hz. Yusuf

Hz. Yusuf 00:15 Tv Filmi Hastane önünde İncir Ağacı

Tv Filmi Hastane önünde İncir Ağacı 02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

Mustafa Karataş ile Sahur Vakti 04:50 Mukabele

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ