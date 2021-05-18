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18 Mayıs 2021 Salı günü Show TV yayın akışı

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Salı günü Show TV yayın akışı başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 18-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 06:01
18 Mayıs 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 9 Mayıs Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 9 Mayıs Pazar yayın akışı; 

06:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Jack ve Fasulye Sırığı

16:15 Yalancı Yarim

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Görevimiz Tatil

00:30 Cici Babam

02:30 Görevimiz Tatil

04:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 18.05.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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