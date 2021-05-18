İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

18 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 18.05.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 12:01
18 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 10 Nisan Cumartesi yayın akışı

07:30

ATV’de Hafta Sonu

  • 10:00

    Yerli Dizi : Kardeşlerim

  • 13:00

    Maraşlı

  • 15:30

    Bir Zamanlar Çukurova

  • 19:00

    ATV Ana Haber

  • 20:00

    Yerli Dizi : Kardeşlerim

  • 00:20

    Yerli Dizi : Kuruluş Osman

  • 03:20

    Yerli Dizi : Kırgın Çiçekler

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.


Son Güncelleme: 18.05.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Ekranlarında Neler VarAtv Canlı Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı
Mehmet Ali Erbil'den İsrail'e Tepki Geldi
Mehmet Ali Erbil'den İsrail'e Tepki Geldi
Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu
Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?

Popüler Haberler

18 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal D 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
TRT 1'de 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Show TV'de 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
19 Mayıs 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Mayıs Çarşamba at yarışı programı
18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
18 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
18 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Hekimoğlu dizisi Mahir’i kim canlandırıyor? Serdar Orçin'in biyografisi
Tüvtürk araç muayene yönetmeliği ve #yil tüvtürk araç muayene süreleri
Show TV canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Memurlar işlerine ek olarak hangi iş kollarında çalışabilir?
2021 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Uyanış: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle tek parça! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle!
Bebekler hangi göz rengi ile doğar? bebeğin göz rengi olasılıkları
Kırmızı Oda 38. Bölüm Fragmanı – 21 Mayıs 2021 Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle 18 Mayıs 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı 24 Mayıs 2021 Pazartesi - Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.