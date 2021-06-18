İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...

18 Haziran 2021 Perşembe Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Cuma günü basında geniş bir yer bulan Perşembe Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Perşembe Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Haziran 18 Cuma tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 00:01
18 Haziran 2021 Perşembe Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Takip Et:

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 18 Haziran 2021 Cuma Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 18 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 18 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 AŞKIN TARİFİ

22:45 AŞKIN TARİFİ

01:45 GELİNİM MUTFAKTA

04:15 BODRUM MASALI

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Arka Sokaklar dizisi ekranlara geliyor. 18 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında18 Haziran 2021 Cuma günü Arka Sokaklar dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 18 Haziran 2021 Cuma günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 18.06.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüce Armağan Erkek kimdir? Yüce Armağan Erkek evli mi, nereli?
Yüce Armağan Erkek kimdir? Yüce Armağan Erkek evli mi, nereli?
Cengiz Küçükayvaz kimdir? Nerelidir? Cengiz Küçükayvaz kaç yaşındadır?
Cengiz Küçükayvaz kimdir? Nerelidir? Cengiz Küçükayvaz kaç yaşındadır?
Deniz Türkali kimdir? Deniz Türkali görev aldığı yapımlar
Deniz Türkali kimdir? Deniz Türkali görev aldığı yapımlar
Mürtüz Yolcu kim? Nereli? Mürtüz Yolcu biyografisi!
Mürtüz Yolcu kim? Nereli? Mürtüz Yolcu biyografisi!
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar
Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 18 Haziran 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 18 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Haziran 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 18 Haziran 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
18 Haziran 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Haziran 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 18 Haziran 2021 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Haziran 2021 Cuma
18 Haziran 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Hafta sonu 19 Haziran 2021 Cumartesi açık noter var mı? 19 Haziran 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 18 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı
18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışında neler var?
Alev Alev dizisi Ömer karakterini kim canlandırıyor? Cihangir Ceyhan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 16 Haziran 2021 Çarşamba Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel evli mi? Eylül Han Tezel'in hayatı ve biyografisi
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Mama, bez ve süt nasıl alınır? Haziran 2021 Süt yardımı başvuru formu
18 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı ATV kanalında bugün neler var?
Banka kredi kartı limiti nasıl belirlenir? Bireysel kredi kartı limit yükseltme nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
Halk süt yardımı şartları nelerdir? 2021 Halk süt yardımı başvurusu yap
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
TV 8'de 18 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? TV 8 18 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.