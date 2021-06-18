İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...

18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışında neler var?

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Cuma Star TV yayın akışında neler var? haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Haziran 18 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 00:01
18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışında neler var?
Takip Et:

Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor.  18 Haziran 2021 Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 18 Haziran 2021 Cuma  yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV  18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Ada Masalı

18.30 Star Haber

20:00 Akrep

00:15 Ada Masalı

03:00 Kaçak Gelinler

04:30 Yüksek Sosyete

05:30 Geniş Aile

Star TV nasıl izlenir?

Star TV  18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV  18 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV  18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde Salı günü öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 18.06.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüce Armağan Erkek kimdir? Yüce Armağan Erkek evli mi, nereli?
Yüce Armağan Erkek kimdir? Yüce Armağan Erkek evli mi, nereli?
Cengiz Küçükayvaz kimdir? Nerelidir? Cengiz Küçükayvaz kaç yaşındadır?
Cengiz Küçükayvaz kimdir? Nerelidir? Cengiz Küçükayvaz kaç yaşındadır?
Deniz Türkali kimdir? Deniz Türkali görev aldığı yapımlar
Deniz Türkali kimdir? Deniz Türkali görev aldığı yapımlar
Mürtüz Yolcu kim? Nereli? Mürtüz Yolcu biyografisi!
Mürtüz Yolcu kim? Nereli? Mürtüz Yolcu biyografisi!
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar
Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 18 Haziran 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 18 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Haziran 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 18 Haziran 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
18 Haziran 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Haziran 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 18 Haziran 2021 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Haziran 2021 Cuma
18 Haziran 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Hafta sonu 19 Haziran 2021 Cumartesi açık noter var mı? 19 Haziran 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 18 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı
18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışında neler var?
5 Haziran Cumartesi kafeler açık mı? Hafta sonu kafeler açık mı? Cumartesi Pazar restoranlar açık mı?
Faturalı hat üzerinden kredi nasıl alınır? 2021 Faturalı hat kredi çekme
Oyuncu Özer Arslan kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sözleşmeli memur başka işte çalışabilir mi, hangi işlerde çalışabilir?
Ne kadar nafaka öderim? 2021 Nafaka miktarı hesaplama
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Son Yaz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor! 2021 Birikim yapanların destekleri artırılıyor!
TV 8'de 18 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? TV 8 18 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Haziran 17 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.