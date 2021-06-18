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18 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Cuma Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberine dair tüm yeni ayrıntılar 18.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

18 Haziran 2021 Cuma 09:02
18 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 18 Haziran 2021 Cuma Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 18 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kana Kan (Hesaplaşma)

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Alev Alevdizisiyle başlıyor. Show TV 18 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 18 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, ardından ise Kana Kan filmi yayınlanıyor. 18 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 18.06.2021 09:02
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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