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18 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında neler var?

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 18.06.2021 tarihli Cuma Kanal 7 yayın akışında neler var? haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 18.06.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 21:03
18 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında neler var?
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 18 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 18 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Kız Taşı
09:30 Cuma Sohbetleri
12:00 Pınar Başından Bulanır
13:10 Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 Annemin Gelini
01:30 Ah Kalbim

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 18 Haziran 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. 18 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 18 Haziran 2021 Cuma günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 18 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 18.06.2021 21:03
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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