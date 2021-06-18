18 Haziran 2021 Cuma günü TRT Spor yayın akışı

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 18 Haziran 2021 Cuma TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00İlk Baskı (Canlı)

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:152020-2021 SEZON SONU DERLEMELER

09:40Özel Dosya

09:50Takvim Yaprakları

09:55Hava Durumu

10:00Spor Bülteni (Canlı)

10:55Spor Kitaplığı

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:302020-2021 SEZON SONU DERLEMELER

12:55AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

13:00Spor Bülteni (Canlı)

13:45A Milli Futbol Takımı Özetler

14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

15:55AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

16:00Spor Merkezi (Canlı)

17:55CEV AVRUPA ALTIN LİGİ ERKEKLER VOLEYBOL KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - BELARUS " (Canlı)

20:00Spor Akşamı (Canlı)

20:55AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

21:00Futbol Aklı (Canlı)

23:00Gündem Futbol Transfer (Canlı)

01:00Spor Artı (Canlı)

02:00Futbol Aklı

04:00Spor Artı

05:00Gündem Futbol Transfer

06:58İstiklal Marşı

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 18 Haziran 2021 Cuma TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Olimpiyat programları ile başlıyor .Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Spor Akşamı ve Spor Artı programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk : 86

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+