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17 Haziran 2021 Perşembe TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Birçok kişinin merak ettiği Perşembe TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 17 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak Perşembe TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Haziran 2021 Perşembe 21:05
17 Haziran 2021 Perşembe TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 17 Haziran 2021 Perşembe TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 17 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 17 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

  • 00:15Survıvor Ekstra
     
  • 01:30Doya Doya Moda
     
  • 04:00Kırmızı Oda
     
  • 06:30Oynat Bakalım
     
  • 07:158'de Sağlık
     
  • 08:30Kırmızı Oda
     
  • 13:15Doya Doya Moda
     
  • 17:15Survıvor Panorama
     
  • 20:00Survıvor

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 17 Haziran 2021 Perşembe günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 17.06.2021 21:05
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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