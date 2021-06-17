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17 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Perşembe TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var? haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 17 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

17 Haziran 2021 Perşembe 15:05
17 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 17 Haziran 2021 Perşembe TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 17 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 17 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

  • 00:15Survıvor Ekstra
     
  • 01:30Doya Doya Moda
     
  • 04:00Kırmızı Oda
     
  • 06:30Oynat Bakalım
     
  • 07:158'de Sağlık
     
  • 08:30Kırmızı Oda
     
  • 13:15Doya Doya Moda
     
  • 17:15Survıvor Panorama
     
  • 20:00Survıvor

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 17 Haziran 2021 Perşembe günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 17.06.2021 15:05
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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