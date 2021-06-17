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17 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Perşembe TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var? konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 17 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimize göz atarak Perşembe TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var? ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Haziran 2021 Perşembe 15:01
17 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 17 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 09:50 Hava Durumu
  • 09:55 Takvim Yaprakları
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Efsanelerin İzinde
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
  • 13:50 Takvim Yaprakları
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 15:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
  • 16:00 UEFA EURO 2020 Futbol Grup Karşılaşması ''İtalya - İsviçre''
  • 18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 19:00 UEFA EURO 2020 Futbol Grup Karşılaşması ''Ukrayna - Kuzey Makedonya''
  • 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 22:00 UEFA EURO 2020 Futbol Grup Karşılaşması ''Danimarka - Belçika''
  • 00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
  • 02:00 UEFA EURO 2020 Futbol Grup Karşılaşması ''Hollanda - Avusturya''
  • 03:40 Kupa Gecesi
  • 05:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:15 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
  • 06:35 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:58 İstiklal Marşı 

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 17 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk                : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 17.06.2021 15:01
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