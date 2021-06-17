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17 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Perşembe Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 17.06.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

17 Haziran 2021 Perşembe 21:07
17 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 17 Haziran 2021 Perşembe Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 17 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

06:00 ALEV ALEV

10:15 KAHRAMAN BABAM

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20:00 ŞARK BÜLBÜLÜ

22:00 KAHRAMAN BABAM

00:45 CAM TAVANLAR

03:00 ŞARK BÜLBÜLÜ

04:30 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başlıyor. Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen dizi Alev Alev yayınlanıyor. Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 17.06.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı YayınShow Tv
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