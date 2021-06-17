İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...

17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışında ne var?

Haziran 17 Perşembe günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Perşembe Kanal 7 yayın akışında ne var? haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

17 Haziran 2021 Perşembe 21:06
17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışında ne var?
Takip Et:

Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı


 
  • 01:30Ah Kalbim
     
  • 03:00Tv Filmi
     
  • 06:30Kanal 7 De Sabah
     
  • 07:45Göl Efsanesi
     
  • 09:30Muhabbet Kapısı
     
  • 12:00Tv Filmi
     
  • 13:10Bir Çift Çizme
     
  • 14:20Mutfağım Şahane
     
  • 15:20Masum
     
  • 18:00Haber Saati
     
  • 19:00Emanet[yeni Bölüm]
     
  • 21:15Sensiz Olmaz
     
  • 23:20Ceviz Oynamaya Mı Geldin

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 17 Haziran 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 17 Haziran 2021 Perşembe günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 17 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28

 


Son Güncelleme: 17.06.2021 21:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mürtüz Yolcu kim? Nereli? Mürtüz Yolcu biyografisi!
Mürtüz Yolcu kim? Nereli? Mürtüz Yolcu biyografisi!
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar
Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar
Melina Özprodomos kimdir? Rol aldığı dizi film ve tiyatro oyunları nelerdir?
Melina Özprodomos kimdir? Rol aldığı dizi film ve tiyatro oyunları nelerdir?
Seren Fosforoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seren Fosforoğlu hakkında bilgiler
Seren Fosforoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seren Fosforoğlu hakkında bilgiler
Netflix Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları
Netflix Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Star TV canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
17 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT 1'de 17 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışında neler yer alıyor?
17 Haziran 2021 Perşembe Fox TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışında ne var?
Yıldırım nikahı nedir, nasıl yapılır? Yıldırım nikahı için hangi evraklar gerekir?
17 Haziran 2021 Perşembe TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 17 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor dizi, film ve programları
Google haritalar adres ekleme ve adres değişikliği işlemleri 2021
Mürtüz Yolcu kim? Nereli? Mürtüz Yolcu biyografisi!
Rüyada ikiz bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada ikiz bebek görmenin anlamları
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral hakkında bilgiler
14 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Gülşah Yavuz kimdir? Gülşah Yavuz'un programları nelerdir?
İbo Show bu haftaki konukları kimler? 5 Haziran Cumartesi İbo Show konukları kimler? İbo Show bu hafta final mi?
Mucize Doktor dizisinde Tolga karakterini Mehmet Ezel Özgün canlandırıyor
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
17 Haziran 2021 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 17 Haziran 2021 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
Rüyada arı sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada arı sokması görmenin anlamı
Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan nerelidir?
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.