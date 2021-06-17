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17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Perşembe Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 17 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

17 Haziran 2021 Perşembe 15:06
17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı


 
  • 01:30Ah Kalbim
     
  • 03:00Tv Filmi
     
  • 06:30Kanal 7 De Sabah
     
  • 07:45Göl Efsanesi
     
  • 09:30Muhabbet Kapısı
     
  • 12:00Tv Filmi
     
  • 13:10Bir Çift Çizme
     
  • 14:20Mutfağım Şahane
     
  • 15:20Masum
     
  • 18:00Haber Saati
     
  • 19:00Emanet[yeni Bölüm]
     
  • 21:15Sensiz Olmaz
     
  • 23:20Ceviz Oynamaya Mı Geldin

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 17 Haziran 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 17 Haziran 2021 Perşembe günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 17 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28

 


Son Güncelleme: 17.06.2021 15:06
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DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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