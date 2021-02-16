16 Şubat 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’16 Şubat 2021 Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 16 Şubat 2021 Pazar gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 10.00'da Doğduğun Ev Kaderindir ardından saat 13:00’da Survivor Panorama programı geliyor. 14.45'te ise Kırmızı Oda dizisi ekranlara geliyor. 20:00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.
TV8 16.02.2021 14 02 2021 Pazar yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Kırmızı Oda / Tkr
13:15 Süper 1 Takım
16:15 Arif V 216
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01.30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
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