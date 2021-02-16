İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

16 Şubat 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 16 Şubat 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Şubat 2021 Salı 00:00
16 Şubat 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Takip Et:

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 07:00'da Medcezir dizisiyle başlıyor. Ardından 11:45'de En Güzel Bölüm magazin programı ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 16 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

07:00 MEDCEZİR ( TEKRAR )

09:45 AFACAN BEŞLER 4

11:45 EN GÜZEL BÖLÜM ( MAGAZİN )

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA (KADIN PROGRAMI )

13:00 AKREP ( TEKRAR )

15:50 EN GÜZEL BÖLÜM ( MAGAZİN ) 

16:00 SEFİRİN KIZI ( TEKRAR ) 

18:45 STAR HABER

20:00 MENAJERİMİ ARA ( YENİ BÖLÜM )

00:30 SENİ ÇOK BEKLEDİM

03:00  OPERATÖR ( SİNEMA )

04:30 TÜRK MÜZİĞİ

05:30 GENİŞ AİLE ( TEKRAR )

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.02.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu
Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı

Popüler Haberler

16 Şubat 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Tövbeler Olsun dizisi final bölümü ne zaman? Tövbeler Olsun neden final yapıyor?
Süper Lig 26. hafta fikstürü, kim kimle oynayacak - GS FB BJK ve Trabzon maçları - Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu
Uyanış: Büyük Selçuklu Melik Tapar kimdir, gerçek tarihte nasıl, ne zaman öldü? Ali Gözüşirin diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor?
Ulusal yas nedir, hangi durumlarda ve neden ilan edilir? Milli yası kim ilan eder?
18 Şubat Perşembe hangi kandil, ne kandili? Recep ayında hangi kandiller var?
Kuvel Kalesi gerçekte nerededir? Kuvel Kalesi hangi ildedir, haritadaki yeri ve konumu
Vergi borçları ve araç muayeneleri tarihleri ertelenecek mi?
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Kredi veya kredi kartı kullanım borcu banka haciz işlemleri ne zaman başlar?
Chefs Arena programı ne zaman başlıyor? Chef’s Arena jürileri kimlerdir?
TOGG iş başvurusu nasıl yapılır? Yerli otomobil fabrikası için başvuru adresi
Öğretmenler ne zaman aşılanacak, aşılama ne zaman başlıyor ? 2021 MEB Öğretmen aşı takvimi
2021 ÖSYM ALES, YÖKDİL, YKS, MSÜ, DGS, KPSS sınav tarihleri takvimi
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7
Göz kapağı estetiği ne kadar? 2021
Maraşlı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.