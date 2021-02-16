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16 Şubat 2021 Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?’a dair gelişmeleri 16 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

16 Şubat 2021 Salı 06:02
16 Şubat 2021 Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 014.02 2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV 14 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Alev Alev / Tkr

17:00 Çocuktan Al Haberi / Yeni bölüm

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza / Yeni bölüm

00:15 Yabancı

02:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Tkr

 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 16.02.2021 06:02
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Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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