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16 Şubat 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?

Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var? basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var? haberinde Şubat 16 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

16 Şubat 2021 Salı 06:02
16 Şubat 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 2 Şubat Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 9 Şubat Salı yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yüzleşme

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu

23.45 Elçiyi Öldür

02.00 Yüzleşme

04.00 Gelinim Mutfakta

05.45 Afili Aşk

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.02.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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