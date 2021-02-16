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16 Şubat 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 16 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var? hakkında merak edilen güncel bilgileri 16 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

16 Şubat 2021 Salı 00:01
16 Şubat 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 2 Şubat Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 9 Şubat Salı yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yüzleşme

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu

23.45 Elçiyi Öldür

02.00 Yüzleşme

04.00 Gelinim Mutfakta

05.45 Afili Aşk

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.02.2021 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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