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16 Şubat 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında ne var?

Salı Kanal 7 yayın akışında ne var? haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 16 Şubat 2021 Salı günü de gündemde! Siz de Salı Kanal 7 yayın akışında ne var? haberi için 16 Şubat 2021 Salı tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Şubat 2021 Salı 06:01
16 Şubat 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında ne var?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi  günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:20’yi gösterdiğinde sevilen program Gündüz Gece ekranlara geliyor. Daha sonra 14:40’ta Dünyanın tadı adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 16 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH-HAFTA SONU

07:45 TV FİLMİ ÜÇ MAKBUL DUA

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 TATLI BELA

14:40 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN

19:40 YEMİN 

22:20 YARALI KALBİM 

23:30 GÜNDÜZ GECE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.02.2021 06:01
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GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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