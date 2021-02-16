İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

16 Şubat 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Salı Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var? haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 16.02.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

16 Şubat 2021 Salı 00:01
16 Şubat 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
Takip Et:

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi  günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:20’yi gösterdiğinde sevilen program Gündüz Gece ekranlara geliyor. Daha sonra 14:40’ta Dünyanın tadı adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 16 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH-HAFTA SONU

07:45 TV FİLMİ ÜÇ MAKBUL DUA

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 TATLI BELA

14:40 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN

19:40 YEMİN 

22:20 YARALI KALBİM 

23:30 GÜNDÜZ GECE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.02.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu
Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı

Popüler Haberler

TV8 16 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT Spor canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
16 Şubat 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
16 Şubat 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Tövbeler Olsun dizisi final bölümü ne zaman? Tövbeler Olsun neden final yapıyor?
Süper Lig 26. hafta fikstürü, kim kimle oynayacak - GS FB BJK ve Trabzon maçları - Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu
Uyanış: Büyük Selçuklu Melik Tapar kimdir, gerçek tarihte nasıl, ne zaman öldü? Ali Gözüşirin diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor?
Yaz ve kış olimpiyatları kaç yılda bir yapılır?
Telegram katıldı bildirimi nasıl kapatılır, kimlere gider?
Instagram’da beni engelleyenleri nasıl öğrenebilirim? Engelleyenleri görme işlemleri
SGK İşten Çıkış Sorgulama Nasıl Yapılır? SGK İşten Çıkış E-bildirge
İnternet kota sorgulama işlemleri
Kim Jong kimdir, kaç yaşında? Kim Jong öldü mü?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7
Kuvel Kalesi gerçekte nerededir? Kuvel Kalesi hangi ildedir, haritadaki yeri ve konumu
Özel hastane ücretleri 2021'de ne kadar oldu? Diş teli tedavisi ücretleri ne kadar?
18 Şubat Perşembe hangi kandil, ne kandili? Recep ayında hangi kandiller var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.