16 Şubat 2021 Salı günü Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8, Kanal 7, Beyaz Tv, Tv2 en çok izlenen kanalların gün boyu yayın akışları

Yeni yılda yepyeni diziler ve programlar seyirci karşısına çıkıyor. Takip ettikleri diziyi kaçırmak istemeyen izleyiciler sık sık Tv yayın akışını takip etmektedir. 16 Mart Salı günü ekranlara gelecek olan yayınlar belli oldu. Sabahları birbirinden eğlenceli programlar, akşamları ise izleyiciler tarafından sıkı bir şekilde takip edilen dizi ,film ve programlar ekrana gelecek. Peki Tv’de bugün neler var?

16 Mart Salı televizyon yayın akışı

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Yeni Bölüm

23:45 Kardeşlerim

02:45 Kırgın Çiçekler

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

TRT1

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı –Yeni Bölüm

00:15 Teşkilat

02:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

Star Tv

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Ana Haber

20:00 Sen Kimsin- Sinema

22:30 Kutsal Damacana 2 –Sinema

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Asura : Çılgınlar Şehri – Sinema

04:30 Güneşin Kapıları – Sinema

05:00 Benim Tatlı Yalanım

Kanal D

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu- Yeni Bölüm

23:45 Ödeşme Zamanı 2 –Sinema

02:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Arda İle Omuz Omuza

04:45 Afili Aşk

Fox Tv

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 Refika İle Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Baraj – Yeni Bölüm

00:15 Masumiyet

03:00 Son Yaz

05:30 Kadın

Tv 8

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Surivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021 Ünlüler –Gönüller Özet

20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler- Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:15 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

Show Tv