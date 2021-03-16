16 Şubat 2021 Salı günü Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8, Kanal 7, Beyaz Tv, Tv2 en çok izlenen kanalların gün boyu yayın akışları

Yeni yılda yepyeni diziler ve programlar seyirci karşısına çıkıyor. Takip ettikleri diziyi kaçırmak istemeyen izleyiciler sık sık Tv yayın akışını takip etmektedir. 16 Mart Salı günü ekranlara gelecek olan yayınlar belli oldu. Sabahları birbirinden eğlenceli programlar, akşamları ise izleyiciler tarafından sıkı bir şekilde takip edilen dizi ,film ve programlar ekrana gelecek. Peki Tv’de bugün neler var?
16 Mart Salı televizyon yayın akışı
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 Atv Gün Ortası
- 14:00 Beni Bırakma
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 Atv Ana Haber
- 20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Yeni Bölüm
- 23:45 Kardeşlerim
- 02:45 Kırgın Çiçekler
- 05:30 Bir Zamanlar Çukurova
TRT1
- 05:40 Seksenler
- 06:50 Acemi Anneler
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
- 11:00 Kalk Gidelim
- 13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
- 15:55 Acemi Anneler
- 17:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Masumlar Apartmanı –Yeni Bölüm
- 00:15 Teşkilat
- 02:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
Star Tv
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
- 13:15 Gerçeğin Peşinde
- 16:30 Bir Demet Tiyatro
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Sen Kimsin- Sinema
- 22:30 Kutsal Damacana 2 –Sinema
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar
- 03:00 Asura : Çılgınlar Şehri – Sinema
- 04:30 Güneşin Kapıları – Sinema
- 05:00 Benim Tatlı Yalanım
Kanal D
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Hekimoğlu- Yeni Bölüm
- 23:45 Ödeşme Zamanı 2 –Sinema
- 02:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 Arda İle Omuz Omuza
- 04:45 Afili Aşk
Fox Tv
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 Refika İle Öze Dönüş
- 14:00 Temizlik Benim İşim
- 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Baraj – Yeni Bölüm
- 00:15 Masumiyet
- 03:00 Son Yaz
- 05:30 Kadın
Tv 8
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Sinema
- 10:45 Surivor Panorama
- 13:00 Doya Doya Moda
- 17:15 Survivor 2021 Ünlüler –Gönüller Özet
- 20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler- Yeni Bölüm
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 03:15 Doya Doya Moda
- 04:30 Survivor Panorama
Show Tv
- 06:30 Adını Feriha Koydum
- 08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
- 10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 11:45 Turgay Başyayla Lezzet Yolculuğu
- 12:45 Kalp Atışı
- 15:15 Didemm Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show – Yeni Bölüm
- 23:15 Görevimiz Tatil – Sinema
- 01:30 Çukur
- 04:15 Ramo
Son Güncelleme: 16.03.2021 17:58