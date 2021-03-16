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16 Şubat 2021 Salı günü Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8, Kanal 7, Beyaz Tv, Tv2 en çok izlenen kanalların gün boyu yayın akışları

16 Mart Salı günü hangi program,dizi ve filmlerin yayında olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. Birbirinden eğlenceli programların geleceği en fazla izlenen televizyon programlarının akışları nelerdir? İşte 16 Mart Salı gününün televizyon akış programı...

16 Mart 2021 Salı 17:58
16 Şubat 2021 Salı günü Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8, Kanal 7, Beyaz Tv, Tv2 en çok izlenen kanalların gün boyu yayın akışları
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 Yeni yılda yepyeni diziler ve programlar seyirci karşısına çıkıyor. Takip ettikleri diziyi kaçırmak istemeyen izleyiciler sık sık Tv yayın akışını takip etmektedir. 16 Mart Salı günü ekranlara gelecek olan yayınlar belli oldu.  Sabahları birbirinden eğlenceli programlar, akşamları ise izleyiciler tarafından sıkı bir şekilde takip edilen dizi ,film ve programlar ekrana gelecek.  Peki Tv’de bugün neler var?

16 Mart Salı televizyon yayın akışı

ATV

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 Atv Gün Ortası
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 16:20 Esra  Erol’da
  • 19:00 Atv Ana Haber
  • 20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Yeni Bölüm
  • 23:45 Kardeşlerim
  • 02:45 Kırgın Çiçekler
  • 05:30 Bir Zamanlar Çukurova

TRT1

  • 05:40 Seksenler
  • 06:50 Acemi Anneler
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
  • 11:00 Kalk Gidelim
  • 13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
  • 15:55 Acemi Anneler
  • 17:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Masumlar Apartmanı –Yeni  Bölüm
  • 00:15 Teşkilat
  • 02:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

Star Tv

  • 07:00 Mesut Yar İle Bugün
  • 09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
  • 16:30 Bir Demet Tiyatro
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Sen Kimsin- Sinema
  • 22:30 Kutsal Damacana 2 –Sinema
  • 00:30 Yerli Dizi Tekrar
  • 03:00 Asura : Çılgınlar Şehri – Sinema
  • 04:30 Güneşin Kapıları – Sinema
  • 05:00 Benim Tatlı Yalanım

Kanal D

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Hekimoğlu- Yeni Bölüm
  • 23:45 Ödeşme Zamanı 2 –Sinema
  • 02:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:00 Arda İle Omuz Omuza
  • 04:45 Afili Aşk

Fox Tv

  • 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 Refika İle Öze Dönüş
  • 14:00 Temizlik Benim İşim
  • 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Baraj – Yeni Bölüm
  • 00:15 Masumiyet
  • 03:00 Son Yaz
  • 05:30 Kadın

Tv 8

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Sinema
  • 10:45 Surivor Panorama
  • 13:00 Doya Doya Moda
  • 17:15 Survivor 2021 Ünlüler –Gönüller Özet
  • 20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler- Yeni Bölüm
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 03:15 Doya Doya Moda
  • 04:30 Survivor Panorama

 

Show Tv

  • 06:30 Adını Feriha Koydum
  • 08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
  • 10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
  • 11:45 Turgay Başyayla Lezzet Yolculuğu
  • 12:45 Kalp Atışı
  • 15:15 Didemm Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show – Yeni Bölüm
  • 23:15 Görevimiz Tatil – Sinema
  • 01:30 Çukur
  • 04:15 Ramo

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 17:58
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