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16 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 16 Mart 2021 Salı tarihli haberimize göz aratak Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 06:01
16 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13:00’de ise Doya Doya Modai ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 16 Mart 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama 

13:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

17:15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:15 Doya Doya Moda

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 16.03.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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