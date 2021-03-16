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16 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?

Gündeme bomba gibi düşen Salı TRT 1 yayın akışında ne var? haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 16.03.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 00:01
16 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?
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 TRT 1 yayın akışı içerisinde 16 Mart Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 16 Mart Salı günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 16 Mart Salı yayın akışı

05:53İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Yerli Dizi

02:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 16.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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