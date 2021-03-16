16 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 16 Mart Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRT 1 ekranının 16 Mart Salı günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.
TRT 1 16 Mart Salı yayın akışı
05:53İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
00:15 Yerli Dizi
02:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi