İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

16 Mart 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı

Salı günü Kanal 7 yayın akışı haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 16 Mart 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

16 Mart 2021 Salı 12:01
16 Mart 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı
Takip Et:

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:20’yi gösterdiğinde sevilen program Gündüz Gece ekranlara geliyor. Daha sonra 15:00'da Dünyanın tadı adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 13 Mart Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH-HAFTA SONU

07:45 BAYRAM

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 TATLI BELA

15:00 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN

19:40 YEMİN 

22:20 YARALI KALBİM 

00:20 GÜNDÜZ GECE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.03.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Audrey belgeseli konusu ve oyuncuları
Audrey belgeseli konusu ve oyuncuları
Bu akşam hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı dizileri ve tv yayın akışı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? ATV EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? ATV EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kırmızı Oda Sadi diziden ayrılıyor mu? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
Kırmızı Oda Sadi diziden ayrılıyor mu? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
Yasak Elma 102. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Yasak Elma yeni bölüm, Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle
Yasak Elma 102. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Yasak Elma yeni bölüm, Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle
Çukur 121. bölümü fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Çukur 121. bölümü fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi

Popüler Haberler

16 Mart 2021 Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
16 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
16 Mart 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı
16 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 16 Mart 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru yolları
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri
Askerde kalmak isteyenler ne yapmalı? 2021 Askerde kalma şartları nelerdir?
ÖSYM Üniversite kayıt belgeleri ve evrakları nelerdir? YKS üniversite ön kayıtları ve asıl kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Twitter’de Kuru Soğan neden TT oldu? TJK Kuru Soğan at sahibi Onur Yetkin kimdir? Ata neden Kuru Soğan adı verdi?
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin
Bim'de indirimde ne var 16 Mart 2021 Salı bim indirimleri bu hafta
İş Bankası 20.000 TL hızlı kredi
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova kimdir, nereli yaşı kaç?
Evde kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi yapılışı ve malzemeleri
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2021 Evde cevizli baklava tarifi
Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Mazeret izni ücretli mi, ücretsiz mi? 2021 Mazeret izni ücretten kesilir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.