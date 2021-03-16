İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

16 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberinin tüm yeni gelişmeleri 16 Mart 2021 Salı günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

16 Mart 2021 Salı 12:03
16 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 16 Mart Salı yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ( Yeni bölüm)

23.45 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

 

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayısıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.



Son Güncelleme: 16.03.2021 12:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Ekranlarında Neler VarAtv Canlı Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Audrey belgeseli konusu ve oyuncuları
Audrey belgeseli konusu ve oyuncuları
Bu akşam hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı dizileri ve tv yayın akışı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? ATV EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? ATV EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kırmızı Oda Sadi diziden ayrılıyor mu? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
Kırmızı Oda Sadi diziden ayrılıyor mu? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
Yasak Elma 102. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Yasak Elma yeni bölüm, Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle
Yasak Elma 102. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Yasak Elma yeni bölüm, Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle
Çukur 121. bölümü fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Çukur 121. bölümü fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi

Popüler Haberler

16 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal D 16 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
16 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?
16 Mart 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
16 Mart 2021 Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
16 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
16 Mart 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı
16 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 16 Mart 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at görmenin tabirleri ve yorumları
Fevzi Kaan Türker kimdir, kaç yaşında, nereli?
Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek’in yer aldığı diziler
Askerlik borçlanması primleri ne kadardır? 2021 Askerlik borçlanması hesaplamasında dikkat edilen süreler
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran nerelidir?
Audrey belgeseli konusu ve oyuncuları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? ATV EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Evde kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi yapılışı ve malzemeleri
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2021 Evde cevizli baklava tarifi
Kalıcı makyaj hangi bölgelere uygulanır? 2021 kalıcı makyaj hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.