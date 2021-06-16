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16 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Çarşamba Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi ile ilgili en yeni detaylar 16 Haziran 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:04
16 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 16 Haziran 2021 Çarşamba Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Star TV 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 16 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

  • 02:30Kaçak Gelinler / Tkr
  • 04:00Yüksek Sosyete / Tkr
  • 05:00Geniş Aile / Tkr
  • 07:00Mesut Yar İle Bugün
  • 09:45Yüksek Sosyete / Tkr
  • 11:15Kaçak Gelinler / Tkr
  • 13:15Gerçeğin Peşinde
  • 16:20Güzel Köylü / Tkr
  • 18:45Star Haber
  • 20:00Yerli Dizi / Tkr

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise yabancı yapım Kabuktaki Hayalet filmi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 16.06.2021 21:04
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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