İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Çarşamba Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 16.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Haziran 2021 Çarşamba 03:02
16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Takip Et:

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 SADAKATSİZ

23:15 KANLI DÖVÜŞ

03:00 GELİNİM MUTFAKTA

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 16 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Sadakatsiz dizisi ekranlara geliyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 16 Haziran 2021 Çarşamba dizi yayın akışında Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 16 Haziran 2021 Çarşamba günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 16.06.2021 03:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Natuk Baytan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Natuk Baytan hakkında bilgiler
Natuk Baytan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Natuk Baytan hakkında bilgiler
Ecem Çalhan kimdir? Nerelidir? Ecem Çalhan kaç yaşındadır?
Ecem Çalhan kimdir? Nerelidir? Ecem Çalhan kaç yaşındadır?
Barkın Hasanoğlu kimdir?
Barkın Hasanoğlu kimdir?
Oyuncu Şükrü Üçüncü kimdir?
Oyuncu Şükrü Üçüncü kimdir?
Selda Aktuna kimdir?
Selda Aktuna kimdir?
Meltem Tüzüner kimdir? Nerelidir? Meltem Tüzüner kaç yaşındadır?
Meltem Tüzüner kimdir? Nerelidir? Meltem Tüzüner kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
ATV'de 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? ATV 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
16 Haziran 2021 Çarşamba günü TRT 1 yayın akışı
Star TV 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı ve TV rehberi
16 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?
16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8'de 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışında neler yer alıyor?
16 Haziran 2021 Çarşamba günü TRT Spor yayın akışı
16 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışında neler var?
Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılmalıdır? Şükür secdesi neden yapılmalıdır?
Kamu ve özel bankaların konut kredisi hesaplama, faiz oranları
Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran 2021 Salı Hangi maç hangi kanalda?
Teşkilat 15.bölüm fragmanı ve 13 Haziran 2021 Pazar özeti TRT 1
SSK ve Bağ-Kur zam yaptı mı? SKK ve Bağ-Kur’lu ne kadar zam alacak?
İbo Show Mahmut Tuncer kimdir, nereli? Mahmut Tuncer kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Mahmut Tuncer gerçek adı nedir?
Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda ödenmez?
Evde kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi yapılışı ve malzemeleri
Akbank 10 Bin TL anında onaylı kredi ödeme tablosu ve faiz oranları
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2021 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Zehirli Çiçekler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.