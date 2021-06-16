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16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Çarşamba Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 16.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Haziran 2021 Çarşamba 03:02
16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 16 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

KANAL7 15 Haziran

 Salı yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:00 TV FİLMİ

13:10 OY OY EMİNE

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 SENSİZ BELA

23:20 TV FİLMİ

01:30 AH KALBİM

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 16 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 16 Haziran 2021 Çarşamba günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 16 Haziran 2021 Çarşamba günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28

 


Son Güncelleme: 16.06.2021 03:02
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Anahtar Kelimeler:
Dizi Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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