15 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TV 8, Star Tv, TRT1, Kanal 7 yayın akışında neler var?

Televizyon meraklıları hafta içinde kanallarda sevilen dizilerin ve yarışmaların saatlerini ve yayın tarihleri şimdiden merak etmeye başladı.
Kanal hafta içi programlarını ayarladı ve haftaiçi yayın akışlarını resmi intenet sitesinden yayınladı. Yayınlanan akışa göre reytingleri alt üst eden diziler hangi gün ve hangi saatte yayınlanacak? Yayın saatlerinde herhangi bir değişiklik oldu mu? Yayından kaldırılan diziler varsa onların yerine hangi yapımlar geldi? Siz değerli takipçilerimiz için derledik.
15 Mart Pazartesi ATV yayın akışı
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - ATV Gün Ortası
14:00 - Beni Bırakma
16:20 - Esra Erol’da
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Maraşlı
15 Mart Pazartesi KANAL D yayın akışı
07:00 - Sihirli Annem
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:00 - Gelinim Mutfakta
14:45 - Yatıya Misafirim Var
18:45 - Kanal D Ana Haber
20:00 -Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:30 - Sadakatsiz
15 Mart Pazartesi STAR TV yayın akışı
07:00 - Mesut Yar ile Bugün
09:45 - Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 - Gerçeğin Peşinde
16.30 - Söz
18.40 - Star Haber
20:00 - Sefirin Kızı
15 Mart Pazartesi FOX TV yayın akışı
08:00 - Çalar Saat
10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 - Aşk Yeniden
14:00 - Temizlik Benin İşim
16:00 - Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 -Yasak Elma
15 Mart Pazartesi TRT 1 yayın akışı
05:38 - İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 - Seksenler (Altyazılı)
06:35 - Acemi Anneler
09:00 - Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 - Kalk Gidelim
13:30 - Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 - Acemi Anneler
17:15 - Seksenler (Altyazılı)
19:00 - Ana Haber
19:55 -Doğrusu Ne?
20:00 - Uyanış: Büyük Selçuklu
15 Mart Pazartesi TV8 yayın akışı
06:30 - Oynat Bakalım
07:15 - 8’de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:30 - Survivor
13:45 - Doya Doya Moda
17.45 - Survivor Panaroma
20:00 - Survivor
15 Mart Pazartesi Show TV yayın akışı
08:00 - Kendine İyi Bak
09:45 - Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 - Yeni Gelin
12:30 - Adını Feriha Koydum
15:15 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 - SHOW Ana Haber
20:00 - Çukur
15 Mart Pazartesi Kanal 7 yayın akışı
06:30 - Kanal 7’de Sabah
07:45 - Film
08:45 - Kördüğüm
10:40 - Küçük Yolcu
11:40 - Bir Garip Aşk
14:20 - Mutfağım Şahane
15:20 - Masum
18:00 - Kanal 7 Haber Saati
Kanalların yayın akışlarında meydana gelebilecek durumlarda sitemizde gerekli güncellemeler yapılarak siz değerli okuyucularımızı haber edeceğiz. Şimdiden iyi seyirler.
19:00 - Emanet
21:15 - Bir Garip Aşk
23:20 - Ah Kalbim