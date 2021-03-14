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15 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TV 8, Star Tv, TRT1, Kanal 7 yayın akışında neler var?

Haftasonu biterken kanalların haftaiçi yayın akışları da belli olmaya başladı. 15 Mart 2021 Pazartesi günü Türk televizyonlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TV8, Star TV, TRT 1 ve Kanal 7'nin yayın akışlarında neler var? İşte detaylar.

14 Mart 2021 Pazar 16:58
15 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TV 8, Star Tv, TRT1, Kanal 7 yayın akışında neler var?
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Televizyon meraklıları hafta içinde kanallarda sevilen dizilerin ve yarışmaların saatlerini ve yayın tarihleri şimdiden merak etmeye başladı.

Kanal hafta içi programlarını ayarladı ve haftaiçi yayın akışlarını resmi intenet sitesinden yayınladı. Yayınlanan akışa göre reytingleri alt üst eden diziler hangi gün ve hangi saatte yayınlanacak? Yayın saatlerinde herhangi bir değişiklik oldu mu? Yayından kaldırılan diziler varsa onların yerine hangi yapımlar geldi? Siz değerli takipçilerimiz için derledik.

15 Mart  Pazartesi ATV yayın akışı

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Beni Bırakma

16:20 - Esra Erol’da

19:00  - ATV Ana Haber

20:00 - Maraşlı

15 Mart Pazartesi KANAL D yayın akışı

07:00 - Sihirli Annem

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:00 - Gelinim Mutfakta

14:45 - Yatıya Misafirim Var

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 -Harry Potter ve Ateş Kadehi

23:30 - Sadakatsiz

15 Mart Pazartesi STAR TV yayın akışı

07:00 - Mesut Yar ile Bugün

09:45 - Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 - Gerçeğin Peşinde

16.30 - Söz

18.40 - Star Haber

20:00 - Sefirin Kızı

15 Mart Pazartesi FOX TV yayın akışı

08:00 - Çalar Saat

10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 - Aşk Yeniden

14:00 - Temizlik Benin İşim

16:00 - Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 -Yasak Elma

15 Mart Pazartesi TRT 1 yayın akışı

05:38 - İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 - Seksenler (Altyazılı)

06:35 - Acemi Anneler

08:00 - Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 - Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 - Kalk Gidelim

13:30 - Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 - Acemi Anneler

17:15 - Seksenler (Altyazılı)

19:00 - Ana Haber

19:55 -Doğrusu Ne?

20:00 - Uyanış: Büyük Selçuklu

15 Mart Pazartesi TV8 yayın akışı

06:30 - Oynat Bakalım

07:15 - 8’de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:30 - Survivor

13:45 - Doya Doya Moda

17.45 - Survivor Panaroma

20:00 - Survivor

15 Mart Pazartesi Show TV yayın akışı

08:00 - Kendine İyi Bak

09:45 - Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 - Yeni Gelin

12:30 - Adını Feriha Koydum

15:15 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 - SHOW Ana Haber

20:00 - Çukur

15 Mart Pazartesi Kanal 7 yayın akışı

06:30 - Kanal 7’de Sabah

07:45 - Film

08:45 - Kördüğüm

10:40 - Küçük Yolcu

11:40 - Bir Garip Aşk

14:20 - Mutfağım Şahane

15:20 - Masum

18:00 - Kanal 7 Haber Saati

Kanalların yayın akışlarında meydana gelebilecek durumlarda sitemizde gerekli güncellemeler yapılarak siz değerli okuyucularımızı haber edeceğiz. Şimdiden iyi seyirler.

19:00 - Emanet

21:15 - Bir Garip Aşk

23:20 - Ah Kalbim



Son Güncelleme: 14.03.2021 16:58
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Anahtar Kelimeler:
ATVKanal DTRTShow TvFox TvTv8Star TvKanal 7
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