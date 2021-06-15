15 Haziran 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’15 Haziran 2021 Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV8 15.06.2021 Pazar yayın akışı;
6:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
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Son Güncelleme: 15.06.2021 12:02